18 cosas que no sabías de Meghan Markle

Meghan Markle se ha convertido en uno de los personajes del año. Desde que se hizo público el enlace entre ella y el príncipe Enrique, la actriz ha copado titulares y presencia en redes sociales. Sin embargo, la intérprete estadounidense, conocida por protagonizar la serie Suits, ya había aparecido en los medios de comunicación, había protagonizado varias producciones e incluso había encabezado protestas feministas.

Recopilamos 18 curiosidades sobre ella que seguro que desconocías:

1. Su nombre completo es Rachel Meghan Markle.

2. Nació el 4 de agosto de 1981.

3. Su madre siempre la ha llamado Flower, pero sus apodos más comunes son M&M y Meg.

4. Con 11 años le escribió a la primera dama de EEUU, Hillary Clinton, y encabezó una reivindicación feminista.

5. Trabajó haciendo caligrafías para invitaciones de bodas y eventos.

6. Tiene el mismo peluquero que Kim Kardashian: Michael Silva.

7. Es mestiza. Su padre es de ascendencia holandesa-inglesa y su madre afroamericana.

8. Ha sufrido amenazas racistas.

9. Es la pequeña de tres hermanos: Thomas Markle Jr. y Samantha Grant, ambos de un matrimonio anterior de su padre.

10. Es embajadora de la organización World Vision Canada.

11. Estuvo en el palacio de Buckingham mucho antes de contraer matrimonio con el príncipe Enrique.

Amazing picture of a young #MeghanMarkle outside #BuckinghamPalace on the front cover of the Daily Mail today. The actress announced her engagement to #PrinceHarry on Monday, the couple are due to wed in May 2018. #RoyalWedding 💍 pic.twitter.com/ZhKp76jKzp