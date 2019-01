Jaime Lorente, uno de los protagonistas de La Casa de Papel y de Élite, ha revelado algunos de los mensajes que le llegan a través de las redes sociales en una entrevista concedida al número especial de invierno de la revista Shangay. El actor ha compartido un adelanto en su cuenta de Instagram.

@elpontes77 sacó una parte de mí en @shangaycom Gracias❤️ 452.7k Likes, 1,214 Comments - Jaime Lorente Lopez (@jaimelorentelo) on Instagram: "@elpontes77 sacó una parte de mí en @shangaycom Gracias❤️"

El murciano de 27 años ha confesado que al principio contestaba a los mensajes que le llegaban a través de la red social, a pesar de tener cinco millones de seguidores. Pero hay una razón por la que tuvo que dejar de hacerlo.

"Hay gente que te escribe cosas preciosas en los mensajes ocultos, que te cuenta una historia bonita y tú, con un gesto tonto, puedes alegrarle el día", ha explicado. Sin embargo, el actor también recibe otro tipo de mensajes.

"Gente desnuda, tocándose, haciéndose líos... y había de todo: mujeres, hombres y viceversa. Se lo contaba a algún amigo y me decía que menuda suerte tenía. Vamos a ver, chimpancé: te puede hacer gracia un día, pero me he sentido superviolado y tu intimidad se tambalea. ¿Qué necesidad tengo de ver ciertas cosas?", ha reflexionado.

Por eso, ya no entra ni a leer los mensajes privados. "Por mi salud mental, mi vida personal y la de mi pareja, que tampoco tiene necesidad de que yo reciba según qué cosas", ha explicado refiriéndose también a su novia, María Pedraza.