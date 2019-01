Se llama Lion, tiene 18 años, trabaja de camarero en un establecimiento de Barcelona y su vida ha cambiado por completo. Este ecuatoriano asentado en la ciudad condal ha sido uno de los grandes triunfadores en el programa de este martes de La Voz de Antena 3 al lograr el pleno en la audición a ciegas.

El joven músico ha conseguido algo que muy pocos pueden lograr. Su interpretación de la canción de la canción 'Toxic' de Britney Spears ha provocado que Luis Fonsi, Paulina Rubio, Antonio Orozco y Pablo López se hayan girado en tan solo segundos. Primero han sido el malagueño y el catalán los que han alucinado con Lion y, después, les ha tocado el turno a los dos músicos latinoamericanos.

El pleno que ha conseguido el joven músico ha dejado a sus compañeros impresionados que se estaban llevando las manos a la cabeza conforme avanzaba la actuación. Una interpretación acústica que nunca olvidará.

Como tampoco podrá olvidar las palabras que Luis Fonsi le ha dedicado nada más terminar la actuación: "Me parece genial que hayas cogido una canción y la hayas transformado en una completamente diferente. No es fácil hacer lo que tú acabas de hacer. Lo que nosotros queremos como 'coaches' es eso, tener un concursante valiente que no dude en querer ganar la competición con su propio estilo".

Al final y tras unos segundos de duda en los que Lion ha barajado dos opciones, el joven ha escogido a un Luis Fonsi que se ha quedado completamente incrédulo y que, momentos antes, había ironizado con presentarle a Britney Spears si le elegía: "Tengo su teléfono".

Otro momento para la historia del programa y de esta edición ha sido cuando Pablo López y Luis Fonsi se han puesto a cantar el tema de Britney Spears junto a Lion inmortalizando todavía más esos segundos. Tras esa actuación a tres voces, el músico malagueño le ha comentado entre risas que había roto el corazón.

Y es que la historia de Lion es un claro ejemplo de superación y de no rendirse nunca. La joven promesa musical estuvo el año anterior en los castings de Operación Triunfo en su edición del 2017, tal y como recordaron varios usuarios en las redes sociales. Sin embargo, en la segunda fase fue rechazado cuando se encontraba en el grupo de Aitana.