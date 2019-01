Críticas a Antena 3 por lo que hicieron sobre Marta del Castillo tras 'Matadero'

En unos días se cumplen diez años de la desaparición de Marta del Castillo. La joven sevillana, que aquel 24 de enero de 2009 tenía 17 años, fue asesinada por su exnovio Miguel Carcaño, autor confeso del crimen, que contó con la complicidad de otras tres personas para hacer desaparecer el cuerpo de Marta que, a día de hoy, todavía no ha aparecido.

Antena 3 emitió este miércoles un especial titulado Diez años sin Marta en el que cuenta con testimonios como los padres de la joven y el de un compañero de cárcel de Carcaño. El canal utilizó la realidad aumentada, que ha incorporado a sus informativos, para hacer una reconstrucción de la habitación donde murió Marta, lo que le ha valido numerosas críticas.

Lo he dicho siempre. La realidad aumentada es un medio, no un fin y debe aportar valor a la información. En esta ocasión, incluso dejando al lado lo deontológico, no aporta nada. Y si entramos en el asunto, me parece escabroso; en definitiva, innecesario.