Comparte cómo le ha pedido el café una clienta: muchos no creen que un ser humano pueda tomarse eso

Muchos creen erróneamente eso de que el desayuno es la comida más importante del día y no dudan en poner en práctica ese mandamiento al precio que sea. Es verdad que en España está muy arraigado ese pensamiento de "hasta que no me tomo un café no soy persona" pero no al nivel de países como Estados Unidos.

En las últimas horas se ha hecho muy viral —viral estilo lo han visto más de cuatro millones de personas— el café que se ha pedido una mujer en un Dunkin Donuts de la supuesta primera democracia del mundo.

Ha sido un trabajador de la empresa el que ha contado en español que la mujer le ha pedido ocho 'toques' de mantequilla de nuez para su bebida de café, una auténtica bomba de azúcar.

"Por eso el 80% de los americanos tiene diabetes", ha llegado a decir mientras le ponía 10 "pompas" del sirope. De la bebida dice que tiene sólo un 2% de café porque el resto es todo azúcar ya que, además, le ha añadido una crema.

"Este café en vez de despertarte te duerme", ha afirmado también. "Vamos a ponerle diabetes tipo 4 para que se vaya feliz para el cielo", ha comentado mientras le añade nata montada.

Pero la cosa no queda ahí porque ahora le pone "diabetes tipo 6" gracias a un buen chorro de sirope de chocolate sobre la nata: "El que se beba eso va para el baño y después para el cielo".