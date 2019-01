La actriz Paula Echevarría y la ministra de Defensa Margarita Robles son las protagonistas de Chester Army, la entrega de este domingo del programa de Risto Mejide en Cuatro. El publicista ha colgado un pequeño adelanto en vídeo de ambas entrevistas, en el que la intérprete hace alusión a cuándo dice que no a hacerse fotos con sus fans.

Echevarría confiesa que suele negarse a ello cuando va acompañada de su hija Daniella, de 10 años. "¿Sabes cuándo me ablando más? Cuando son niños", aclara la protagonista de la serie Los Nuestros 2 (Telecinco).

"Esa es la diferencia. Yo no tengo corazón y sigo diciendo que no", bromea Mejide. "Me sabe mal. Pero me sabe mal apartarla a ella. Es que llegó un momento... tú imagínate cuando íbamos David [Bustamante, su exmarido] y yo con ella. Si no era el uno, era el otro o si no los dos. Y ella fue la que por favor nos pidió que no nos hiciéramos más", explica la actriz.

"¡Qué fuerte! ¿Con qué edad esto?", responde el presentador con cara de asombro.

"Pues tendría siete o así", contesta Echevarría. "Era tanto y tan seguido que al final nosotros lo que le hacíamos era 'cariño, ponte ahí', 'cariño, ponte ahí', apartándola, apartándola, apartándola. Y llegó un momento donde la niña empezó a llorar y dijo 'Por favor, basta".

Hace un año la actriz denunció el acoso al que se ve sometida su hija al publicar un vídeo de los reporteros que las esperaban a la puerta del colegio. "Dónde queda el sentido común? ¿Creéis que es lícito? Porque yo creo que no lo es. Esto es un reflejo de mi día a día y yo, como persona adulta, lo gestiono como puedo y me lo como con patatas y me reservo lo que opino... Pero, ¿ella?.. ¿Por qué?... ¿Para qué?", reflexionó entonces.