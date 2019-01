Este miércoles David Broncano recibió en La Resistencia (Movistar +) a Roberto Leal. Pero no como un invitado al uso —la entrevistada era la piloto Laia Sanz— sino como acompañante sorpresa de Quequé. Ambos presentadores tienen un pique a raíz de que Leal ganara el Premio Iris a Mejor presentador, al que Broncano también estaba nominado, y que el jienense le acusase de robárselo.

El presentador de Operación Triunfo le recordó en su intervención todos los premios que tenía y le llevó el Premio Iris al plató. Además, esquivó la pregunta del dinero antes de acudir como invitado al programa de Movistar +. Leal respondió: "Ahora tengo más panoja, sí, pero piensa lo que me gasto en vitrinas".

El presentador sevillano recalcó esta afirmación y respondió al tuit del programa con una foto de una vitrina de Ikea, que cuesta 199 euros.

No, en serio... Es que se te va un picotazo 😂. pic.twitter.com/Z1boJ0GK0Y — Roberto Leal (@RobertoLealG) 24 de enero de 2019

La visita de Leal tenía como fin dejarle el galardón en plató. "Buen premio te llevaste, ¿eh Roberto? A Mejor Presentador, porque presentas programas...", bromeó Broncano, ante lo que Leal le recordó que este no era el único que había ganado: "¿Este fue el que te molestó? Es que también he ganado la Antena de oro, el Premio Zapping... Me he llevado varios". "Es que en varios estaba nominado yo también", respondió el jienense.

A pesar de este pique, Leal aceptó la invitación de Broncano de volver al programa como invitado y además le dejó el galardón con un vale durante un año. "Te doy un año para que lo ganes, y después me lo devuelves", le dijo el sevillano.