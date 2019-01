El pianista británico James Rhodes ha compartido una contundente opinión —a través de su cuenta oficial de Twitter— sobre algunas coberturas mediáticas sobre el suceso del pequeño Julen que incita a una profunda reflexión.

En su mensaje, que en apenas un cuarto de hora tiene cerca de 700 'me gusta', Rhodes cuestiona el morbo, mostrando el "duelo familiar, lágrimas y voyeurismo", en vez de poner el foco sólo en los hechos: "¿O estoy un poco equivocado?", cuestiona:

Las respuestas se cuentan por decenas en pocos minutos:

Como periodista, te digo: no, no estás equivocado.

No estás nada equivocado. Welcome to Spain, no todo es tan maravilloso 😐