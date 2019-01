Roban en París un Banksy pintado en una puerta de la sala Bataclan

Una obra atribuida al artista urbano Banksy que homenajeaba a las víctimas de los atentados ocurridos el 15 de noviembre de 2015 en París en los que murieron 130 personas ha sido robada, según denunció hoy la sala de espectáculos Bataclan, uno de los lugares de aquella tragedia y en una de cuyas salidas de emergencia había sido colocada.

La obra, que no está firmada, representa a un personaje cabizbajo y de aspecto triste y estaba pintada sobre una salida de emergencia por la que numerosas personas escaparon del ataque que llevaron a cabo terroristas del grupo yihadista Estado Islámico (EI), que irrumpieron en la sala y tirotearon indiscriminadamente al público.

Chesnot via Getty Images PARIS, FRANCE - JUNE 26: A man takes a picture of a recent artwork attributed to street artist Banksy on June 26, 2018 in Paris, France. Yesterday a new artwork attributed to street artist Banksy was discovered on a side street to the Bataclan concert hall where a terrorist attack killed 90 people on November 13, 2015. Between 22 and 24 June, six new works were discovered in Paris and can, by their style, belived to be creations of Banksy. On one of them, one can see a virulent denunciation of the government's policy on migrants. Urban artist Banksy is known around the world for stenciling on city walls. This would be the first incursion of the artist into Parisian street art. (Photo by Chesnot/Getty Images)

Bataclan expresó en Twitter su "profunda indignación" por lo sucedido y subrayó que la obra pertenecía "a todos": vecinos, parisinos y ciudadanos del mundo.

L'œuvre de @originaIbanksy hommage aux victimes du 13/11 a été volée. pic.twitter.com/FMHoobzRXm — Bataclan (@bataclan_) 26 janvier 2019

"La propia esencia del arte urbano es dar vida a una obra de arte en un entorno particular y estamos convencidos de que esa obra solo tenía sentido en ese lugar. Esa es la razón por la que habíamos deseado dejarla libre, en la calle, accesible a todos", añadió el local.