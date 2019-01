Mimi Doblas, líder de la banda Lola Índigo, pasó este lunes por La Resistencia, el programa de David Broncano en Movistar +. Aunque la pregunta del dinero tardó en salir, no consiguió librarse de ella.

Para preparar el terreno, Broncano fue haciendo preguntas sobre la carrera profesional de la extriunfita. Así, Doblas respondió que tenía 26 años, que cuenta con unos ocho de carrera artística y tras su paso por Operación Triunfo 2017, ahora lleva unos seis meses de dedicación a la música.

"Y en este último año entrando buena panoja de conciertos y movidas, ¿no?", indagó el presentador. "Pues no te creas que es tanto, porque los pagos vienen como tarde", dejó caer la cantante y bailarina. El presentador mencionó el concierto de OT en junio en el estadio Santiago Bernabéu en Madrid y la invitada estalló en una ostentosa carcajada.

"Ya, pero llega tarde todo", reveló la artista a la que Broncano insistió para saber si estaba recibiendo todo el dinero acordado. Al final, optó por salir por la tangente: "Igual no es tanto como te imaginas". Como su excusa no fue suficiente para convencer al presentador, explicó que eran muchos en el equipo. "Joder, me van a matar, tío", dijo resoplando.

Decidió cambiar de tema y echó en cara a Broncano que le parecía muy peligroso que preguntase a todo el mundo por el dinero que tenía: "Imagínate que entran a robar en la casa de Resines, ¿no te sentirías culpable?". "No, porque tiene siete u ocho más", respondió él provocando una sonora carcajada entre el público.

Al final, confesó que solo tenía unos 50.000 euros porque acababa de hacerle una transferencia importante a su madre, que ahora tenía "un pellizquillo".

Puedes verlo a partir del minuto 17.