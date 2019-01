Los padres de Laura Luelmo escriben una carta al Estado y exigen disculpas

Los padres de Laura Luelmo, la profesora asesinada en El Campillo (Huelva) el pasado 12 de diciembre, se han mantenido durante todo este tiempo detrás de los focos y sin apariciones en la prensa. Hasta ahora. Han roto su silencio al mandar una carta a las Cortes de Castilla y León en la que acusa al Estado de haber "fracasado estrepitosamente al no ser capaz de garantizar el derecho a la vida y a la integridad física" de su hija al exponerla "a un ser monstruoso que, habiendo pasado por instituciones penitenciarias con el fin último del cumplimiento de su pena y su total rehabilitación, en el momento en el que sale en libertad comete de nuevo, en la persona de nuestra hija, los dos actos (asesinato y agresión sexual) por los que fue condenado".

En la carta, a la que ha tenido acceso ABC, los padres de Laura piden a los políticos que se "sienten, piensen, reflexionen y actúen" y señala que merecen "una disculpa y una petición pública de perdón del Estado por su tremendo fracaso en la no consecución del cumplimiento de la pena" del asesino de su hija. Y piden también una revisión del Código Penal para que este tipo de delitos sean "real y duramente condenados".

Advierten también de que la "buena conducta" en la cárcel no es significativa porque no se dan las "ocasiones para que se reincida dentro de ella". Y describen duramente al asesino: "Los monstruos y seres perversos no pueden convivir en una sociedad a la que odian y contra la que van a seguir actuando".