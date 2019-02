Antonio Resines no decepciona y cada vez que visita La Resistencia, el programa de David Broncano en Movistar +, da mucho que hablar. Este jueves el actor le ha traído al jienense unos curiosos regalos: unas camisetas diseñadas para él con su cara. "Tengo unas camisetas que me habéis robado", le dijo presentador antes de enseñar las creaciones, que había pedido específicamente a un diseñador. "Hizo una muy bonita y le he pedido diez".

"Las he pedido todas como un poco cachas y algunas, a ser posible con pelo", avisó el actor antes de mostrar la primera prenda, que provocó las risas del público y del propio Broncano.

Movistar + .

"Esto lo llevo puesto yo y es un bombazo", añadió el intérprete de Los Serrano, que mostró una de él "con pelo de pequeñito".

"Yo es que quería defender un poco a los americanos, porque también tienen cosas positivas" pic.twitter.com/ygeCjJIPbJ — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) 1 de febrero de 2019

Tras ver varias camisetas con distintas poses, Broncano le interrumpió y le dijo: "Antonio, esto habrá que pagarlo, ¿no?". Balder, el diseñador de las prendas presente entre el público, respondió que sí que había cobrado por ello.

"¿A cuánto?", le inquirió Broncano a Resines. "Las estamos pagando a 500 euros", le respondió el actor, bromeando con la cantidad de dinero que confesó que tenía en el programa. Resines se mostró entusiasta con las prendas personalizadas y dijo que se las pondría este verano. "Imagínate llegar a Marina D'OR con esto", le dijo el presentador, a lo que el actor dijo que lo combinaría con una "braga tanga".