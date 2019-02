Febrero apuesta por el misterio y la magia entre sus estrenos

Tras meses de peticiones, este 1 de Febrero las ocho películas de la saga de Harry Potter llegan a Netflix y HBO para deleite de los fans de las aventuras del niño mago surgido de la mente de J.K. Rowling. No es el único estreno de la plataforma de streaming, que también apuesta por The Umbrella Academy o Nightflyers, basada en la obra de George R. R. Martin. HBO España por su parte estrena La Sala, primera producción española para la plataforma, y el quinto capítulo de Into the dark.

La historia de Lorena Bobit llega en la serie documental Lorena a Amazon Prime Video, donde también se estrenará The ABC Murders con John Malkovich como Hercule Poirot. Entre las apuestas de Movistar + están Wiskey Cavalier o la segunda temporada de Mira lo que has hecho.

NETFLIX

NIGHTFLYERS

Año 2093: la nave espacial 'Nightflyer' viaja hacia una misteriosa embarcación alienígena para establecer un primer contacto. En ella, un equipo de exploradores compuesto por científicos y un telépata marchan en un peligroso camino. Pronto, varios eventos oscuros y violentos tienen lugar, mientras las dudas y la desconfianza entre los miembros de la tripulación empiezan a surgir. De esta manera, la supervivencia se convierte en la máxima prioridad de este grupo. Con Eoin Macken, Damid Ajala y Jodie Turner-Smith.

Fecha de estreno: 1 de febrero

MUÑECA RUSA

Muñeca Rusa es una comedia estadounidense que se centra en la extraña historia de una joven llamada Nadia. La joven acude a una fiesta en Nueva York como invitada de honor, pero un suceso misterioso hace que cambie su vida. Nadia acaba en un oscuro bucle después de acudir a la fiesta y morir, pero al día siguiente amanece normal. Con Natasha Lyonne y Amy Poelher.

Fecha de estreno: 1 de febrero

THE UMBRELLA ACADEMY

The Umbrella Academy es la adaptación televisiva del cómic del cantante de My Chemical Romance. La ficción de acción real sigue a una familia disfuncional de superhéroes que trabajan para averiguar la misteriosa muerte de su padre. Mientras, tendrán que lidiar con las personalidades y habilidades tan dispares que posee cada uno. Cada miembro de este grupo especial de superhéroes fue adoptado por el inventor Reginald Hargreeves y ellos son de Monóculo, Spaceboy, Kraken, Rumor, Séance, Number Five, Horror y Violín Blanco. Con Ellen Page, Tom Hopper y Robbie Sheehan.

Fecha de estreno: 15 de febrero

HBO ESPAÑA

LA SALA

Yago es un inspector especializado en interrogatorios que mata a su jefe. Años después una periodista empieza a hacerle en la cárcel una serie de entrevistas que intentan ahondar en los motivos de dicho asesinato. Con Francesc Garrido y Goya Toledo.

Fecha de estreno: 1 de febrero

INTO THE DARK (Quinto capítulo)

Cada episodio es independiente a los demás en esta serie de terror cuyos episodios tienen como nexo común que se desarrollan en una festividad propia del mes en el que se emiten. En este caso, San Valentín. Con Natalie Martinez, Matt Lauria y Arnie Pantoja.

Fecha de esteno: 2 de febrero

AMAZON PRIME VIDEO

THE ABC MURDERERS

The ABC Murders es un drama que se centra en el detective retirado Hercule Poirot. En una Inglaterra del año 1930, un asesino en serie llamado ABC tiene en vilo a toda la ciudadanía. El anciano detective investiga estos crímenes en los que en cada escena la única pista es una Guía del Ferrocarril ABC. Poirot se enfrenta al enemigo más inteligente y desafiante que se ha encontrado en toda su carrera. Con John Malcovich y Rupert Grint.

Fecha de estreno: 1 de febrero

WHITE DRAGON

Drama policial que sigue a un profesor afincado en Londres, Jonah Mulray. Su vida da un vuelco cuando su esposa, Megan, muere en un accidente de coche en las carreteras de la montaña de Tai Po (Hong Kong). El profesor, que nunca ha salido de su país por miedo a volar, no tiene más remedio que viajar hacía el otro lado del mundo para identificar el cuerpo de Megan. Sin embargo, cuando llega a Hong Kong realiza un descubrimiento asombroso sobre su esposa. Jonah empieza una investigación profunda sobre la muerte misteriosa y repentina de Megan. A medida que progresa en su investigación, se ve envuelto en una red de conspiración al enfrentarse a un misterioso entorno totalmente desconocido. Con John Simm, Anthony Wong Chau-Shang y Katie Leung.

Fecha de estreno: 8 de febrero

LORENA

Basada en hechos reales, este documental es un nuevo punto de vista sobre el caso de Lorena Bobbitt y John Wayne en 1993. La joven mujer cortó el pene a su marido mientras dormía, después de sufrir violencia de género durante años. Este caso fue noticia durante un largo día en los informativos de todo el mundo, llegando a crear un encendido debate sobre las agresiones machistas en América. Además, Lorena se convirtió en un chiste nacional mientras que los medios de comunicación ignoraron su angustia.

Fecha de estreno: 15 de febrero

MOVISTAR +

MIRA LO QUE HAS HECHO (Segunda Temporada)

La nueva temporada nos presenta a Berto rodando una serie con sus experiencias como padre de familia, mientras su mujer espera gemelos. Con Berto Romero y Eva Ugarte.

Fecha de estreno: 22 de febrero

WISKEY CAVALIER

Will Chase, cuyo nombre en clave es Whiskey Cavalier, es un agente del FBI al que, después de una ruptura sentimental, le asignan como compañera a la agente de la CIA Francesca 'Frankie' Trowbridge, cuyo nombre en clave es Fiery Tribune. Ambos se ven al frente de un equipo de espías algo torpes pero entrañables y heroicos que tratan de salvar al mundo a la vez que avanzan en sus relaciones de amistad, romance y compañerismo. Con Scott Foley y Lauren Cohan.

Fecha de estreno: 28 de febrero