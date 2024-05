Le preguntan al gurú del sueño si sabe lo que es "un Vladimir" y la respuesta tiene todo el sentido

El doctor Eduard Estivill, responsable de la Unidad del Sueño del Hospital Quirónsalud del Vallès, es una eminencia en su campo. Hace unos días concedió una entrevista a los integrantes de la empresa Nude Project, que tienen su propio podcast, y dejó una interesante reflexión sobre la masturbación y el sueño.

Ahí le preguntaron si sabía lo que era "un Vladimir", es decir, por si alguien no lo sabe, "una paja y a dormir". Dentro de lo jocoso de la pregunta se esconde una interesante reflexión que dejó sorprendidos a los presentadores.

"Necesito un poco más de información", dice el doctor, que, por lo que sea, no sabe lo que le están preguntando. "Después de una eyaculación el hombre tiene un periodo de relajación por esto le cuesta mucho tener dos o tres orgasmos", ha empezado contando el experto.

Por el contrario, la mujer no tiene ese período de relajación "con lo cual, cuando llega al orgasmo persiste este estado de que puede ser estimulada y volver a tener otro orgasmo": "Esta es la explicación por la cual la mujer siempre te dice 'tío, que ya has terminado y me dejas así'".