"No nos queda más remedio que empezar el programa con una expulsión". Así anunció Jordi González la salida de Julio Ruz de GH Dúo este domingo en el Debate. El presentador conectó con el confesionario de la casa, donde el súper le comunicó al concursante la expulsión del reality por una "conducta inaceptable" con su expareja Mª Jesús Ruiz.

Para justificar su decisión, el programa de Mediaset emitió una serie de vídeos en los que se veía cómo Ruz había acosado en más de una ocasión a su expareja dentro de la casa, llegando a perseguirla, a agarrarla del brazo, a arrinconarla, a obligarla a abrazarle y acercarse a él, e incluso a retenerla en la terraza e impedirle la entrada a la casa. Aunque la gota que colmó el vaso ocurrió este sábado cuando, mientras ensayaban el baile, le dio un guantazo en la cara.

Basta ya Julio !!! Que MJ no quiere ni mirarte so cerdo, solo quiere bailar y superar la prueba ¿ se te va la mano eh hijo de fruta ? #GHDUO3F pic.twitter.com/u5DLQRqDyu — Alma (@AlmaCosta15) 3 de febrero de 2019

Julio está canceladísimo.



Qué asco como persigue a Maria Jesus y la agarra. #GHDÚOÚltimaHora6 pic.twitter.com/uREg8Glb3k — Aritz Saavedra (@AritzMaslany) 30 de enero de 2019

Según contó González en el programa, Ruz se enteró de que su expareja tenía una relación fuera de la casa y se mostró muy celoso por ello y por su acercamiento a Antonio Tejado dentro del concurso.

Tras comunicarle al concursante la expulsión, González conectó con la casa para comunicarle la noticia a Ruiz y al resto de compañeros. "Julio no va a volver", dijo González, aunque no sorprendió a los concursantes, solo a Ruiz. "Me he quedado en estado de shock, me da pena también. Pero si te soy sincera, yo quería que este jueves se fuera él", dijo la exmiss España. "Yo viví varios episodios que uf... Pero no me imaginé que le fuesen a expulsar", añadió.

Además de los episodios mencionados, Ruz y la jienense se enfrentaron en más de una ocasión porque él pretendía que ella pactase con él para ganar el concurso y fingir que mantenían una relación. "No voy a vender una historia de amor que no existe [...] Está todo el rato persiguiéndome", dijo entonces Ruiz.

Esta expulsión disciplinaria supone un avance en el reality después de que en la última edición de GH VIP se pidiese reiteradamente la expulsión de Suso por machista y acabó llegando a la final sin ninguna sanción disciplinaria.