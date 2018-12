Suso: el machista que podría ganar GH VIP

Suso Álvarez ha sido un personaje polémico desde que hizo su primera aparición en GH16. El joven, que ha participado también en programas como Supervivientes o Mujeres y Hombres y Viceversa, ha llegado a la final de GH Vip junto a Miriam Saavedra y Asraf Beno. Sin ningún problema si no fuera porque los constantes, hirientes e intolerables comentarios del tal Suso han indignado a buena parte de los espectadores por normalizar, en un programa de prime time, el machismo puro y duro.

El machismo de Suso no es exclusivo de la casa de GH. También 'contaminó' MYHYV cuando tuvo una cita siendo tronista. Fue un encuentro sin cámaras y acudió con intenciones distintas a las de la chica. Hasta ese punto, si hay entendimiento no hay problema. Pero cuando la joven dio su versión de lo que había sucedido, Álvarez replicó que pediría disculpas. Eso, sí, sólo "si las tenía que pedir". "Pero si me das a entender una cosa, yo me acelero y sinceramente... no razono", continuó. Y tanto que no lo hizo.

No sé descargar vídeos, así que sólo sé subir la respuesta de Suso así: pic.twitter.com/vKcGhwasjB — bQbi (@BuArena) 11 de octubre de 2016

Pese a todo, el joven siguió siendo una de las caras de la cadena. Pasaba de programa en programa. La misma persona, el mismo machismo.

En su paso por esta edición de GH Vip hemos tenido ración y media extra de Suso: ha sido duramente criticado por sostener de forma despectiva que con mujeres no discute, por establecer a su novia cómo debe vestirse o defender que las mujeres no deben... tener pelos en los sobacos. Y hay frases peores.

Demasiado para la paciencia de cualquiera: a 24 horas de la final, más de 40.000 personas han firmado una petición en change.org para que el programa lo expulse. Es el 'Basta ya' feminista de la audiencia. ¿Exageran? Siga leyendo...

Las mujeres no tienen pelo en los sobacos

Aurah, otra concursante de GH Vip, ha sido la que ha recibido la mayor parte de los comentarios sexistas al empezar a salir con él en el programa. Un día la joven no se depiló las axilas, a lo que Suso le espetó: "Tienes pelos en los sobacos". "Normal, no me he pasado la cuchilla. Tú también tienes y en el pecho", contestó Aurah. "Ya, pero yo soy hombre", se jactó él. Igual se lleva una sorpresa el día que descubra que las mujeres también tienen vello corporal.

Suso: "Tienes pelos en los sobacos"

Aurah: "Normal, no me he pasado la cuchilla. Tú también tienes, y en el pecho"

Suso: "Yo soy hombre"

Y gilipollas también #GHVIP15S — Lola♡ (@lolatihan) 15 de septiembre de 2018

Cosifica a las mujeres

Uno de los momentos más criticados del concurso se produjo cuando comentó el escote de su novia. "Te prohibiría llevar cuello alto. Yo quiero que vayas con escote. Prefiero ver eso. Pero prefiero que lo lleves con elegancia. Porque eres mi novia y me gustaría que fueras... ese toque elegante. ¿Me estás entendiendo o no? ¿A que sí? Muy bien". Y punto.

Que peligrosísimo es el discurso de Suso, es terrible, y que pedazos de mierdas son los que esconden esto, y todo lo anterior, le tapan y le protegen por interés, que puto asco 🤢 #SomosLaAudiencia11pic.twitter.com/RXfwYljgby — 🦋 Farfalla 🦋 (@SpanishFarfalla) 12 de noviembre de 2018

La preocupante reacción de ella, disculpándole al ver los vídeos, también fue un tema del que se habló mucho. Otras de las expresiones que ha utilizado el concursante para referirse a su novia han suscitado la indignación de la audiencia.

"Has visto tu imagen, ¿no? Cómo te imitan... Tetas, culo y twerking"; "Te veo enseñar el culo y las tetas a los tíos delante de mi puta cara. A ver si te sabes comportar"; "Aurah viene, me hace lo que me tiene que hacer y se va".

Palabra de Suso.

Aurah no está sola. Verdeliss entró en la casa embarazada y al extronista, como cualquiera a estas alturas del texto puede prever, no le gustó un pelo. En fin, que no entendía cómo había podido ir allí y "abandonar a sus hijos con su padre". Una vez más, con esta afirmación está fomentando el estereotipo machista de que es la mujer la que tiene que estar en casa y ejercer el papel de cuidadora.

A favor de la libertad sexual porque...

Porque le pone "muy cachondo" ver a dos mujeres besándose. Esa es la broma (o no) que le dijo a su compañero Tony Spina cuando éste habló a favor del movimiento LGTBI.

toni: yo estoy a favor de la diversidad sexual

suso: yo también, a mi me pone cachondo ver a dos mujeres besándose



UUUUUUFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF #GHVIP18Spic.twitter.com/yPG7OzEJTE — ً (@polioperada) 18 de septiembre de 2018

"Felación a cinco euros"

Cuando otro de sus compañeros propuso imaginar que estaban en un reality en el que morían todos menos el ganador, Suso trató de bromear y meterse con su compañera Miriam y le salió el tiro por la culata. Ella estaba en el baño y él se acercó, señaló la puerta y dijo: "Yo pondría aquí carteles de felación a cinco euros".

En otro momento del reality, la pareja se dispuso a gastar una broma a Asraf, metiéndose debajo de su cama. Cuando Aurah propuso gastar la misma travesura al resto de compañeros, Suso le espetó: "¿Qué pasa, eres una acojonada que necesita de gente para hacer bromas? Yo las hice sólo con dos huevos. Tú no eres una líder. Yo sí fui un líder".

Sí, líder del machismo.