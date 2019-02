Rato confiaba en poder devolver las ayudas al Frob pero reconoce que "lo posible puede no suceder"

El expresidente de Bankia Rodrigo Rato ha asegurado que confiaba en poder devolver los 6.000 millones de euros recibidos por parte del Estado a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), pero se ha defendido añadiendo que "lo posible puede luego no suceder".

Así ha respondido el también exvicepresidente económico del Gobierno en su cuarta sesión de interrogatorio por parte de la Fiscalía Anticorrupción en el marco del juicio por la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011, que se celebra en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid).

Rato ha explicado que la forma más conveniente de darle a los preferentistas un instrumento líquido que pudieran vender era con el intercambio de las preferentes por acciones del banco. "Pensamos que podíamos canjear más preferentes por acciones y tener más accionistas, de forma que con el exceso de dinero que se generara se pagaría una parte del Frob", ha indicado.

En este sentido, el banquero, actualmente bajo prisión por el caso de 'las tarjetas black', ha asegurado que el valor de las acciones de Bankia evolucionaba "como la de los demás bancos". Según ha dicho, el propio Banco de España reconocía que la situación de la entidad era similar e incluso mejor que la de sus pares.

"No teníamos problemas de liquidez ni de retirada de depósitos, lo que llegó luego con la intervención", ha subrayado. Al mismo tiempo, ha añadido que los problemas se ampliaron justo después de que se aprobara el Real Decreto 2/ 2012 de saneamiento del sector financiero, conocido como 'Guindos II'.

Rato ha señalado que el supervisor dio al banco 'luz verde' al cumplimiento del 'Guindos II', si bien el cambio que exigía era el de un "saneamiento extraordinario" del riesgo inmobiliario. El expresidente de Bankia ha reconocido que el banco que dirigía era uno de los más afectados por la nueva regulación porque tenía una elevada exposición al 'ladrillo'.

En definitiva, Rato ha asegurado que devolver 6.000 millones de euros parecía posible. "Me lo parecía a mí y también al Banco de España, no es que a nosotros nos hubiera dado una exaltación generalizada". "El problema de los posibles es que luego pueden no suceder", ha aseverado.

Rato es el primero de los 34 acusados del juicio en declarar. Cuando termine de responder a las preguntas de la Fiscalía, del Frob y de su defensa (al inicio de su interrogatorio ya anunció que no respondería a las cuestiones de ninguna otra parte) comenzarán a declarar los acusados señalados por las acusaciones popular y particulares exclusivamente, a los que el Ministerio Fiscal pidió en calidad de testigos.

Este proceso judicial se interrumpió el pasado 9 de enero por motivos de salud de la fiscal Carmen Launa. La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal lo ha retomado este lunes con el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, quien completará el interrogatorio a Rato.

