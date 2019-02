No lo busques en ningún otro programa porque no lo encontrarás. Frank Cuesta acudió este jueves a El Hormiguero (Antena 3) y le confesó a Pablo Motos que el suyo es el único plató de televisión en el que lo verá la audiencia. ¿Por qué?

"La televisión es muy cabrona y la gente siempre te busca cosas. Este señor fue el único que me ofreció una ayuda, el único que me llamó y me dijo: '¿necesitas una hora de televisión? Te la doy", dijo dirigiéndose a las cámaras y señalando al presentador. "Por eso a ningún sitio voy; aquí, sí", añadió.

Motos llamó a Cuesta en diciembre de 2014, meses después de que la exmujer del herpetólogo fuese detenida en Tailandia por un delito de narcotráfico.

"Lo volvería a hacer siempre que fuese necesario porque lo que te pasó con tu chica es muy jodido, lo que le pasó a ella es muy complicado y me parecía que podía ser útil ejercer un poquito de presión para que la gente supiese el caso en todas partes y los que tuviesen algo malo que hacer por ahí, tuviesen un poquito de cuidado", le respondió Motos, antes de preguntarle por el estado de Yuyee Alissa Intusmith, que en octubre de 2015 fue condenada a 15 años de cárcel y una multa de 1,5 millones de 'baht' (más de 45.000 euros).

A los buenos un beso...a los gilipollas que os den por el culo. :-) pic.twitter.com/nhxbV4YOAz — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) 7 de febrero de 2019

Yuyee continúa en la cárcel y Cuesta la va a visitar todos los días para llevarle comida. Se levanta a las tres y media de la mañana y recorre 210 kilómetros antes de que se despierten sus hijos. Al regresar a casa les prepara el desayuno y los lleva al colegio, explicó a Motos, al que también confesó que temía por ellos. "A cualquier hora y en cualquier momento recibes una llamada (y tienes que marcharte)", contó.

Sobre aquella primera visita de 2014 también se refirió en la entrevista del jueves. No fue fácil para Cuesta, que este domingo 10 de febrero estrena en Dmax su programa Wild Frank: rescates. Lo dijo entonces y lo volvió a repetir nada más entrar en plató. "Hoy he querido venir, la primera vez no quería venir. Me obligaron los de Discovery", empezó diciendo para sorpresa de Motos. "¿Lo pasaste mal?", le preguntó. "Yo creo que lo pasaste tú peor que yo", le respondió.