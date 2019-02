Carmena: "Es muy grave que digan que tenemos un presidente ilegítimo, porque es mentira"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha valorado este lunes la manifestación que ayer concentró a las fuerzas de derechas de España para pedir la marcha del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En una entrevista concedida al programa Hoy por hoy de la Cadena SER, la regidora ha defendido la legitimidad del socialista en La Moncloa. "Es muy grave que digan que tenemos un presidente ilegítimo, porque es mentira", ha enfatizado.

Carmena cree que en España "debemos de ser capaces de reflexionar y decir dónde estamos". "Tenemos que sentirnos orgullosos de nuestro de país y de la democracia. Es impensable que hubiésemos visto a Fraga y Carrillo llamarse traidor. Se han perdido las formas. Lo importante en la política es escucharse. Esto parece un guiñol de los que viene la bruja", ha dicho, a preguntas de Pepa Bueno, en referencia a los insultos vertidos estos días contra el presidente, sobre todo por parte del líder del PP, Pablo Casado.

Con garantías

"Tenemos no que cuestionar, sino que afirmar: será un juicio con todas las garantías y será un juicio justo. Habrá una sentencia y sobre esa sentencia luego todos podremos opinar", ha explicado también Carmena a la hora de valorar el juicio del procés, que comienza mañana. Sus palabras son importantes como antigua jueza que es y porque llegan después de que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pidiera este domingo un juicio justo y sin ánimo de venganza en un acto con alcaldes catalanes.

A la alcaldesa le parecen especialmente graves las consignas repetidas este domingo en Colón en la manifestación convocada por PP, Cs y Vox. "Es muy grave que digan que tenemos un presidente ilegítimo porque es mentira", ha dicho. Carmena afirma que la política debe de humanizarse y ha apostado por el diálogo. "En España hemos resuelto muchos problemas aplicando la ley y hablando, razonando y pidiendo ayuda a organismos de todo tipo. Es una receta hermosa", ha afirmado Carmena que ha puesto en valor la figura del relator para avanzar en la solución del conflicto en Cataluña.

"Le admiro"

La alcaldesa ha querido matizar sus palabras sobre Julio Rodríguez, el secretario general de Podemos Madrid a quien "en principio" no integrará en Más Madrid, según dijo. Carmena ha asegurado que espera que no se sintiera mal por decir que los partidos no pueden decidir a las personas que según su plataforma pueden ser las mejores para gobernar Madrid. "Es una gran personalidad, le admiro y tengo una enorme valoración de él", ah explicado.

Manuela Carmena repite candidatura al Ayuntamiento madrileño en las elecciones municipales de mayo. Se presentará bajo la plataforma Más Madrid en tándem con Íñigo Errejón, candidato de su candidatura para la Comunidad de Madrid.