Nuria Marín responde como una reina a quien le comentó: "Mucho crossfit, pero vaya celulitis"

La presentadora y creadora de contenido Nuria Marín ha lanzado una reflexión después del ataque que recibió en un comentario a través de las redes sociales.

La expresentadora de Cazamariposas y Socialité compartió con sus seguidores el mensaje privado que le envió un usuario: "Mucho crossfit, pero vaya celulitis y grasa. Patética posturetas". "Al menos tengo neuronas. DAS ASCO", contestó ella, como se puede ver en el pantallazo de sus Stories que recoge Divinity.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

En otra publicación en la que aparecía en ropa interior, Marín escribió: "Sí, hago crossfit y tengo celulitis, porque en esto influyen muchos factores que, a veces, no podemos controlar".

"Lo que pasa es que a los neardentales no se lo puedes explicar porque les explota la cabeza. En fin, que al menos yo no oculto mi celulitis ni me pongo Photoshop porque quiero ser auténtica y que, si sois como yo, entrenáis y seguís teniendo celulitis, no lo dejéis por eso. El deporte tiene muchos beneficios además de los físicos", defendió.

Más tarde, agradeció los apoyos recibidos. "Un día os contaré mi lucha contra mis problemas genéticos y hormonales, pero también la decisión que tomé sobre mí y mi cuerpo. Lo primordial es la salud SIEMPRE", agregó.