Paul, John, George y Ringo son probablemente el grupo más conocido del mundo. Los Beatles son todo un hito de la historia de la música y aunque hayas escuchado su nombre un millón de veces, seguramente nunca lo habrás hecho como lo pronunció este martes Paulina Rubio en La Voz (Antena 3).

La coach eligió para su equipo a Rosco, un concursante fan de los cuatro de Liverpool que cantó Come Together, pero más allá de su elección, fue cómo pronunció el nombre del conjunto británico lo que provocó mucho cachondeo entre sus compañeros y entre los espectadores del programa.

Rosco ha conquistado los oídos de @paulinarubio y 'la chica dorada' se lleva la primera voz de la noche a su equipo 👏🤩 https://t.co/iXDIAKQjbf #LaVozAudiciones12 pic.twitter.com/fkFXCSVucX — La Voz Antena 3 (@LaVozAntena3) 12 de febrero de 2019

"Me encanta que estés en mi equipo, me encantan Los Birels y eso no lo sabía. Es mi grupo favorito", empezó diciendo la mexicana. "Mis padres me pusieron de pequeña Los Birels, me casé con Los Birels. Todo con Los Birels", continuó hasta que Pablo López la interrumpió. "Espérate Pau, ¿los qué?", bromeó. "Ay, ¡no importa! Bueno, Los Birels, Los Bitles...", enfatizó.

Luis Fonsi salió en defensa de la cantante diciendo que esa era la pronunciación americana de Los Beatles y que la que todos conocemos es la británica, aunque no acabó de convencer a los otros coaches, Antonio Orozco y Pablo López, que siguieron bromeando diciendo Los birols.

La pronunciación del nombre del grupo llamó también la atención de los espectadores que despertaron el cachondeo con la mexicana en Twitter.

Paulina Rubio acaba de creer que estaban hablando de virus (biruls) cuando en realidad estaban pronunciando 'Beatles'?? Me meooooo😂 #lavozaudiciones12 — BlueBlue☇ (@_itsblueeyes) 12 de febrero de 2019

A Paulina le gustan los birels... 😂😂#LaVozAudiciones12 — Yolanda CS (@yocalsa) 12 de febrero de 2019

#LaVozAudiciones12 Paulina no conoce s los Beatles. — Ricky Fitts (@RickFitts40) 12 de febrero de 2019

Ni en Inglaterra se dice a los Beatles como dice Paulina.Majara y patética,cogiendo a quien no quiere nadie #LaVozAudiciones12 — David M. (@davideus2001) 12 de febrero de 2019

'¿Los qué? Qué beatles ni qué beatles, los "bitels" de toda la vida' #LaVozAudiciones12 — Alba Estrada (@AlbaEstradaLop) 12 de febrero de 2019

#LaVozAudiciones12 sabiamos que paulina rubio cantaba mal pero ahora sabemos tambien que no tiene ni idea de ingles — Jesuss (@jesulidh) 12 de febrero de 2019

"En tu casa se va a tocar Los Beatles y yo voy a ser humildemente tu coach para que me guíes y hacer una competencia a estos equipos de mis compañeros", le dijo Paulina al concursante. Rosco se rió con las bromas del resto de coaches y confesó que es un auténtico fanático del grupo y que incluso se ha personalizado su guitarra como la Rocky de George Harrison: pintándola con llamativos dibujos a mano.