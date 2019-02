Blanca Suárez y Mario Casas, la pillada de la pareja en Instagram

¡No hay dudas! Mario Casas y Blanca Suárez siguen juntos.

Aunque los dos actores llevan meses de relación —exactamente desde abril de 2018—, no se dejan ver demasiado como pareja y eso siempre genera incertidumbre respecto a su continuidad. Pero no, no hay que tener dudas. Hoy podemos confirmar que la relación sigue viento en popa y que Casas y Suárez han pasado unos días en Sevilla.

No lo han contado abiertamente pero han subido unas delatoras fotos en Instagram, al más estilo de aquel Andrés Velencoso-Úrsula Corberó en 2014.

El martes la actriz publicó la imagen desde una piscina de una azotea de Sevilla. Ojo a la Giralda al fondo...

Nada hizo sospechar entonces que se trataba de una escapada romántica, pero Mario Casas se delató este jueves al compartir una foto desde la piscina de la azotea de un hotel de Sevilla y en la que se ve, curiosamente, la Giralda de lejos.

Han sido los propios fans de la pareja quienes los han delatado con sus comentarios. "Blanca Suárez tiene una foto en el mismo sitio de día... Feliz día, tortolitos", escribió una fan den la imagen de Casas. "Esperaaaaaa, Mario Casas tiene una foto ahí", alertó otro en la publicación de Suárez.