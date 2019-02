Ellen Page ha vuelto a hablar sobre la homofobia. La actriz de Juno no lo ha tenido fácil desde que salió del armario en 2014 con un emocionante discurso durante un encuentro sobre los derechos de los homosexuales en Las Vegas (Estados Unidos). A las dificultades del colectivo LGTBI se refirió en The Late Show with Stephen Colbert —en una entrevista que se hizo viral por sus palabras contra el vicepresidente Mike Pence por su "desdén hacia la comunidad LGTBI"— y a las que ella misma ha atravesado lo ha hecho este jueves en una entrevista con El País.

Decir que es lesbiana cambió su vida, "y no sólo emocionalmente", explica. "Físicamente también me encontraba mal: sufría ataques de pánico, tenía problemas de estómago", añade la actriz de 31 años. Un día después de decirlo ya "parecía otra persona".

If lgbtq+ people are expressing their pain, their trauma, their experiences...maybe just try and listen? Open your heart, stop being defensive and have compassion. It's a beautiful and life changing feeling, empathy.

Much love truly to all.