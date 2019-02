Amor Romeira, concursante de Gran Hermano 9 y colaboradora de El debate de GH DÚO (Telecinco), ha confesado en la revista Qué Me Dices (QMD) que tendrá que pasar por el quirófano. La exconcursante de 29 años ha revelado que tiene el 57% de pérdida auditiva.

No escucha bien, tendrá que llevar audífono y deberá pasar por el quirófano. "Cuando me dieron la noticia me puse en lo peor. Me imaginé a mi abuela con su superaparato en la oreja y se me vino el mundo abajo. Luego, cuando me enseñaron cómo son ahora los audífonos, me tranquilicé", ha explicado en la entrevista.

De hecho, lo primero que pensó es que se iba a quedar sorda para siempre. Ahora, después de las explicaciones de los especialistas, Amor lo ve todo de otra forma: "Tampoco se acaba el mundo porque hay soluciones".

Este problema hace que "en una conversación normal" pierda "un porcentaje muy alto de palabras", según ha explicado. Después de llevar audífono un tiempo, los médicos tendrán que verla de nuevo para valorar su evolución.