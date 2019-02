Por qué Karl Lagerfeld siempre llevaba gafas de sol

Basta una simple búsqueda en Google para comprobarlo: Karl Lagerfeld SIEMPRE llevaba gafas de sol.

La imagen del diseñador alemán, fallecido este martes 19 de febrero en París, estuvo siempre ligada a este complemento, hasta el punto de que resultaba muy difícil de reconocerlo sin él.

Pero, ¿por qué? ¿Qué motivo había para que el director creativo de Chanel siempre se escudase tras una gafas de sol?

La explicación la dio él mismo en 2014 en una entrevista con la publicación alemana ZEITmann, donde confesó que los ojos eran la parte más preciada de su cuerpo.

"Estaba con una conocida en un club. De repente apareció un enano con el que había tenido un lío amoroso. Cuando me vio con ella, le quiso tirar un vaso por la cabeza pero me dio en un ojo. Ese día tenía casualmente las gafas porque soy miope. Entonces me di cuenta de que los ojos son lo más precioso que tengo. Y desde entonces no salgo más sin gafas", reveló.

Aquello sucedió en 1967: las gafas no le abandonaron desde entonces. 52 años junto a un complemento del que el controvertido diseñador llegó a definir como su "burka". "Soy un poco miope y la gente que es miope cuando se quita las gafas parece un perrillo que quiere ser adoptado", aseguró en una entrevista con Vice en 2010.

Antes de empezar la charla con el periodista había pedido que no se le fotografiase sin las gafas y fue más allá al contar la anécdota vivida con una periodista alemana. "Llevaba un jersey amarillo que era un poco transparente. Tenía unas tetas enormes y llevaba un enorme sujetador negro. Me dijo: "Es descortés; quítese las gafas ". Le contestó:" ¿Le pido que se quite el sostén?", contó el diseñador, para el que operarse no era una opción.

"Quiero ser miope o de lo contrario necesitaré gafas para leer. Pero no quiero porque hago los bocetos, lo hago todo sin gafas, excepto hablar con extraños. Especialmente si ellos también llevan gafas".