Cristina Castaño es conocida por diversos trabajos fue Judith en La que se avecina (Telecinco). Lydia, en Al salir de clase (Telecinco) y Elena, en Cuerpo de élite (Antena 3). Pero más allá de su faceta como actriz, Castaño también es cantante. La intérprete visitó este martes La Resistencia, el programa de David Broncano en Movistar +, y allí mostró su habilidad desconocida como mezzosoprano.

"Aquí pone Cristina Castaño: actriz y cantante 'mechochoprano", empezó diciendo el presentador en tono jocoso, a lo que la actriz contestó quitándole importancia: "Sí, cuando caliento un poquito la voz llego ahí, pero vamos que tampoco...".

Al preguntarle si tenía formación técnica, Castaño respondió que no y que lo hacía por gusto. "Me gusta mucho cantar y he ido a clases de canto, pero no soy una cantante técnica que tenga la voz de mezzosoprano".

Me lo pongo de tono de despertador. pic.twitter.com/velINXv1bt — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) 19 de febrero de 2019

Tras repasar las distintas escalas de voces del canto lírico, Broncano animó a la intérprete a medir sus habilidades vocales mientras Grisom (guitarrista de la banda de La Resistencia) le daba nota. El músico eligió un tono bastante agudo y Castaño intentó replicarlo con un grito. "Esto ya ni se canta, es lo peor", dijo antes de pedirles que tocaran alguna canción conocida. "Para estar aquí dando berridos, tócate algo y le damos", añadió.

La actriz convenció al músico para que tocara La puerta de Alcalá, que ya cantó en su visita a El Hormiguero (Antena 3) en 2015. Grisom y Castaño interpretaron de nuevo la canción de Ana Belén provocando los aplausos del público y la sorpresa de Broncano. Y tras esto, la actriz prometió que volvería con una canción más actual.