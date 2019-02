Los Lobos siguen sin lograr llevarse el bote en Boom (Antena 3). Manu, Valentín, Erundino y Alberto, que acumulan más de 400 programas a sus espaldas, se quedaron a cuatro preguntas de conseguir los 3.660.000 euros de la Bomba final del concurso presentado por Juanra Bonet. A pesar de sus más que conocidos logros en su paso por el formato, no todo son aciertos y los nervios les pueden en algunas respuestas.

En la Bomba final del programa de este martes, Manu Zapata, el portavoz del equipo en esta prueba, perdió los nervios y reprendió a sus compañeros después de fallar una de las preguntas. "¿Qué dos países firmaron el Pacto de Acero de 1939?", preguntó Bonet en la penúltima pregunta de la prueba. En un primer momento Alberto, Valentín y Manu consensuaron que la respuesta correcta era la Unión Soviética y Alemania. Pero al no ser correcta, el tiempo empezó a correr y todos empezaron a desesperarse. "Alemania e Italia", dijo Zapata en voz baja mientras apresuraba a sus compañeros a dar una respuesta.

Finalmente, se acabó el tiempo y no contestaron a la pregunta, lo que acabó por desesperar al concursante navarro. "¡Es que hay que decir algo!", le dijo a sus compañeros. Cuando Bonet dio la respuesta correcta, Zapata le recriminó a sus compañeros no haber dicho su propuesta: "Lo he dicho yo y no lo hemos dicho. Iba a decirla yo, pero bueno...".

Los cuatro componentes del veterano equipo del concurso visitarán este jueves El Hormiguero (Antena 3).