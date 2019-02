Ha sido uno de los primeros en llegar a la alfombra roja de los Oscar y ha causado sensación. Billy Porter, de la serie Pose, ha sorprendido a todo el mundo con su look. El actor ha aparecido con un esmoquín con falda de Christiano Siriano que no ha dejado indiferente a nadie.

Todo el mundo lo ha comentado al instante en Twitter. No es la primera vez que Porter sorprende con su estilismo en unos premios cinematográficos. Ya lo hizo en los Globos de Oro, a los que acudió con un traje gris y con una capa.

Billy Porter is my new hero. — chiQ (@THEchiQ) 24 de febrero de 2019

I don't know who Billy Porter is but holy fuuuck yes! — Hiba soon to be Mrs. (@HibaIssa) 24 de febrero de 2019

El vocalista ha causado sensación nada más arrancar la alfombra roja y ha acaparado la atención de todo el mundo.