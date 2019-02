Tania Llasera no ha pasado buena noche. Su hijo Pepe Bowie, de tres años, le ha despertado varias veces y la desesperación ha llevado a la presentadora de Telecinco a Instagram. A las 5:38 a.m. ha publicado una foto de su pierna asomando del edredón uniéndose al club de las madres zombies. "Soy una #mumbie más", apunta en su mensaje, que lejos de recibir las habituales críticas se está llenando de gestos de solidaridad.

"Leyendo libros a las 5:38am porque a mi hijo le cuesta dormir y jugamos a torturar a mamá sin dormir. Mamá tengo calor. Mamá se ha apagado el humidificador. Mamá quiero mimos o mamá no puedo dormir. Da igual, mamá está jodida. Buenas noches a todas las mamás jodidas: soy una #mumbie más. ¡Ánimo, chicas! Al menos no estamos solas", dice el texto con más de 10.000 me gusta y cerca de 500 comentarios en cuatro horas.

Llasera, a la que se le ha tachado de mala madre en más de una ocasión por sus quejas en Instagram, ha recibido un apoyo mayoritario de sus seguidores. No estás sola es el mensaje que le han querido transmitir.