Se conocieron en 2011, cuando una tenía 14 años y la otra 16. Entonces Maisie Williams y Sophie Turner se convirtieron en las hermanas Arya y Sansa Stark de Juego de Tronos (HBO) y comenzaron una amistad en paralelo de la que han hablado en el número de marzo de Glamour UK.

La edición británica de la revista lleva a las dos protagonistas de la serie inspirada en los libros de George R. R. Martin a su portada, y les dedica un extenso reportaje en el que revelan que solían colar un beso en cada escena que rodaban juntas para descolocar a sus compañeros de reparto.

"La gente siempre ha creaído que Maisie y yo somos pareja. De verdad, estoy obsesionada con ella, por eso nunca se sabe... Estaba obsesionada con Maisie Williams. ¡Busco su hashtag en Instagram! Incluso aunque seamos hermanas [en la serie], intentamos colar un beso en cada escena que rodamos juntas para volver locos a todos. Los pone alerta, vigilando que están siguiendo el guión", asegira Turner, quien ultima los preparativos para su boda con Joe Jonas.

Los ocho años de rodaje juntas —el 15 de abril la serie comienza a emitir la octava y última temporada— han dado pie a una estrechísima amistad. "Sophie sabe demasiado de mí como para no ser mi amiga", explica Williams, que revela también que Turner le ha ayudado con rupturas sentimentales y enfados con amigos. "Sophie es mi punto de apoyo. Creo que la terapia es muy importante. Siempre deberías hablar con alguien", añade sobre su amiga.

GLAMOUR Maisie Williams y Sophie Turner, en la portada de la revista 'Glamour'.

Williams dedica parte de la entrevista a hablar de su aspecto físico, al que ya se refirió a principios de 2018 en una conversación con The Irish Times: "Nunca me he visto guapa porque nunca me han presentado demasiado guapa en la pantalla. Lo veo genial, pero en el sentido de cómo me siento personalmente, a veces me cuesta".