El rey Felipe VI y la reina Letizia han visitado ARCO este jueves. Los monarcas se han marchado de Ifema (Madrid) sin visitar el polémico ninot de Felipe VI, pero en su paso por la madrileña feria de arte contemporáneo la monarca ha dejado ver un pequeño, pero llamativo cambio de look.

Después de muchos titulares sobre si la reina se tiñe o no, todo apunta a que este jueves Letizia lo ha hecho o, al menos, se ha dado baño de color en un tono mucho más oscuro al que nos tiene acostumbrados. Además, la reina ha lucido un peinado nuevo: con una coleta y su flequillo habitual hacia el lado.

EFE

La reina ha lucido un look estilo rockero también muy llamativo: un vestido de cuero negro con cinturón de And other stories, unos zapatos estilo salón color nude y un bolso de mano de cuero negro con tachuelas.