Love is in the air. En los últimos días no damos abasto con los supuestos romances de famosos que están saliendo a la luz. Albert Rivera y Malú, Alba Carrillo y Courtois y, ahora, Lara Álvarez y Dani Martín. La presentadora de Supervivientes (Telecinco) se ha pronunciado al respecto, y lo ha hecho enfadada.

La periodista ha subido unos vídeos a sus stories de Instagram en los que ha desvelado que hay de cierto en los rumores que le relacionan sentimentalmente con el cantante. En las imágenes, Lara Álvarez sostiene la revista Corazón, que lleva en portada una foto de ambos y el titular Un romance exprés.

"Y tan exprés, como que no ha pasado en la vida esto", ha afirmado: "No entro a confirmar ni desmentir noticias, porque la vida privada de cada uno se lleva como cada uno decide, y en mi libertad está no entrar en estos temas".

Instagram

La presentadora ha apuntado que "coger fotos individuales y poner en un coche a una persona... son extremos y no todo vale". Además, ha añadido que luego se encuentra cosas como "el extenso currículum de amores de Lara Álvarez"."¡Cómo no va a ser extenso si me ponéis amores que no tengo!", ha bromeado. "Dicho esto, feliz viernes", ha deseado a todos sus seguidores, como hace habitualmente.