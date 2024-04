Enseña una conversación de WhatsApp con su madre y el resultado se lleva más de 5.000 'me gusta'

La usuaria de X @Fem_Shepard_ ha compartido en la red social la conversación que ha tenido con su madre en WhatsApp tras perder las llaves y el resultado se lleva más de 5.000 me gusta en unas horas.

"No soy yo supersticiosa pero empiezo a creer que funciona, llevo buscando las llaves DOS meses. DOS. Y han aparecido en menos de 1 hora cuando mi madre le ha atado las bolingas", ha escrito en la red social junto a una imagen de la conversación.

Así, en la captura su madre le escribe: "San Cucufato los cojones te ato hasta que no encuentre las llaves no te destato". "Igual están en una bolsa de compras", le dice a continuación. Y ha asegurado que San Cucufato "las encuentra".

"Me da miedo haberlas tirado sin querer, espero que no", le responde. Pero su madre sigue confiada: "Tranquila que siempre se encuentran cuando menos las buscan. Has atado a San Cucufato. Este siempre funciona".

Y dicho y hecho, poco después la hija confirma que aparecieron las llaves. "Desátale los cojones", pide.

Según la tradición, a San Cucufato se le reza al perder algún objeto, mientras se hacen nudos en un pañuelo: "San Cucufato, San Cucufato, los cojones te ato, y hasta que no encuentres (el objeto perdido) Cucufato, no te los desato".