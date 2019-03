El bochornoso encontronazo entre Kiko Matamoros y Víctor Sandoval en 'Sábado Deluxe'

Han pasado del amor al odio en apenas unos meses. Kiko Matamoros y Makoke llevan enfrentándose en platós de televisión desde que se separaron el pasado verano, pero la bronca que tuvieron este sábado en el Deluxe (Telecinco) se les fue completamente de las manos. A los dos.

A lo largo de toda la entrevista se dedicaron todo tipo de improperios y palabras malsonantes ante la atónita mirada de Jorge Javier Vázquez y el resto de colaboradores. Nadie se atrevió en ningún momento a intervenir dada la violencia verbal del desencuentro, hasta que Matamoros dijo que no aguantaba más y se dispuso a abandonar el plató.

Fue entonces cuando se produjo uno de los momentos más bochornosos de la historia del programa. Mientras el invitado enfilaba la salida diciendo "hasta luego" y "adiós", el presentador le siguió intentando hacerle entrar en razón.

Puedes verlo aquí

Víctor Sandoval, que esperaba su turno en un punto aparte del plató, dijo algo que no se escuchó y a lo que Matamoros respondió: "Tú cállate, bobo. ¡Que eres bobo!".

Después de otros tantos insultos, ambos se pusieron uno enfrente del otro y se retaron con la mirada como si de una pelea de gallos se tratase. Tan mal pintaba la cosa que hasta Vázquez tuvo que ponerse en medio de los dos para intentar mediar mientras repetía: "No, no, no".

Telecinco Momento de tensión en 'Sábado Deluxe'.

En medio del caos, Matamoros aprovechó de nuevo para marcharse y Vázquez dio paso a una publicidad.