Esta es la cantidad de dinero que deberías dar a los novios en su boda

Con la llegada de la primavera comienza una de las temporadas prefridas de los novios para celebrar sus bodas. Todo un evento para las parejas y los invitados. Sin embargo, muchos de ellos se preguntan cuánto dinero se debe dar como regalo a los novios.

La tradición de regalar dinero como obsequio de boda ha perdurado a lo largo de los años, pero la cantidad adecuada puede variar según diversos factores. Habitualmente el mínimo recomendado para regalar en una boda es de 150 euros. Sin embargo, esta cifra puede ajustarse en función del grado de cercanía y la relación que los invitados tengan con los novios.

Qué tener en cuenta a la hora de calcular el regalo de bodas

Relación con la pareja: Si uno de los miembros de la pareja es uno de tus amigos más cercanos, la cantidad adecuada podría estar entre 200 y 300 euros. Esto refleja una relación especial y duradera.

Testigos o damas de honor: Si eres uno de los testigos de la boda o una dama de honor, la cifra ideal podría oscilar entre 300 y 500 euros. Estas relaciones más estrechas merecen un regalo más generoso.

Gastos extra: Si ir al enlace te supone gastos adicionales, como transporte y alojamiento, esto podría afectar a la cantidad de dinero que dar de regalo.

Tipo de boda: También se debe valorar el gasto de los novios en su celebración. En función a eso, se suele optar por cifras más altas si la boda es más lujosa.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Cuánto dinero debo dar en la boda

La web especializada bodas.net ha realizado una guía donde expone diferentes rangos económicos para el regalo a los novios:

Menos de 100 euros: Si no tienes pensado asistir a la boda y tu relación con la pareja no es súper estrecha, la calculadora te dirá que puedes gastarte menos de 100 euros. Es la mejor manera de saber cuánto dinero dar en una boda si no vas y de quedar bien con la pareja.

Entre 100 y 200 euros: Esta cantidad será la ideal para regalar a la pareja que se casa si eres un colega o un familiar lejano de uno de los dos.

Entre 200 y 300 euros: Si uno de los miembros de la pareja es uno de tus amigos más cercanos, con el/la que has compartido muchas historias y buenos y malos momentos a lo largo de los años, esta cifra sería la más adecuada.

Entre 300 y 500 euros: Si la relación es aún más estrecha, como la de un hermano o de un íntimo amigo/a, la cifra ideal de regalo podría estar entre los 300 y los 500 euros. También es una cantidad adecuada si eres uno de los testigos de la boda, de las damas de honor o de los best men.

Más de 500 euros: Si quieres hacer un regalo más generoso, esta cifra podría ser la indicada. Recuerda que estas cifras son solo recomendaciones y que siempre puedes ajustar el regalo según tus propias circunstancias y relación con los novios. ¡Lo importante es celebrar su amor y desearles lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas