La irritada respuesta de Arrimadas cuando Pepa Bueno le habla de "fracaso" por irse a Madrid: "Nadie le diría a Rufián..."

La líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, ha defendido —ante la periodista Pepa Bueno, en la Cadena Ser— que ella no abandona Cataluña con su inminente salto a la política nacional. "¿Está segura de dejar Cataluña? ¿No es el reconocimiento de un fracaso de me voy porque no hay nada que hacer?", ha preguntado Bueno.

Arrimadas, a quien no ha terminado de gustar la cuestión de Bueno, ha argumentado que "es cierto que hay mucha gente que abandona Cataluña", si bien ella no, porque es diputada por Barcelona: "La intención es ir al Gobierno para seguir luchando por los derechos de los constitucionalistas en Cataluña", ha afirmado Arrimadas, antes de puntualizar que "nadie le diría a Rufián que se ha ido de Cataluña por ser diputado en Madrid".

"Yo, como mucha gente en Cataluña, creemos que debemos gobernar España. Cuatro años más de Sánchez y que dios nos pille confesados. A mí Sánchez no me ha llamado en nueve meses y dice que quiere diálogo en Cataluña. Él piensa que hablando con Torra habla con toda Cataluña", ha considerado Arrimadas, antes de matizar que "con quienes nos llama perros por ir a Alsasua, como el PSOE, no podemos gobernar".

"No se trata de cambiar al PSOE por el PP. Está creciendo el centro, incorporamos a muchísima gente, sin mochilas de corrupción", ha afirmado Arrimadas, antes de considerar que "nosotros somos el partido del pacto, nosotros no estamos repartiendo ministerios, vamos a salir a ganar. No queremos hablar del pasado, del aborto y la religión... hay que hablar de tecnología, de baja natalidad...", ha argumentado.

En referencia al feminismo, Arrimadas ha explicado que "es muy amplio y no me van a decir lo que tengo que decir o cómo debo vestir": "Hay determinados discursos que no ayudan y que viene a decir que todos los hombres son maltratadores", ha opinado Arrimadas.

Uno de los momentos más tensos de la entrevista se ha producido cuando Bueno ha hablado de que la propuesta de Cs sobre gestación subrogada es alquilar vientre a cambio de dinero: "Nosotros no defendemos alquilar el vientre a cambio de dinero", ha asegurado Arrimadas, quien ha acusado a Bueno de llamar "vientre de alquiler a lo que no es un vientre de alquiler": "La maternidad subrogada no es alquilar un vientre a cambio de dinero. Nuestro modelo es altruista. Cuando habla de oferta y demanda y de vientres de alquiler no sé de qué me está hablando", ha afirmado tajante.

En este contexto, Arrimadas ha defendido que "el hecho de tener que atacarnos con lo que no es, el hecho de que el PSOE o Podemos tengan que atacarnos por lo que no estamos diciendo... es una clara muestra de que no pueden criticar nuestra propuesta altruista".