Keith Flint, cantante de The Prodigy, muere a los 49 años

Keith Flint, el cantante del grupo The Prodigy, ha fallecido a los 49 años. El artista, que hizo de su look y de sus bailes una seña de identidad, ha sido encontrado muerto en su casa de Dunmow (Essex, Inglaterra) este lunes.

La policía encontró el cuerpo sin vida del cantante tras recibir una llamada sobre las 8 de la mañana que avisaba de "la existencia de un cuerpo inconsciente", según publica The Sun. Cuando los agentes llegaron al domicilio, declararon oficialmente la muerte de Flint. No se contempla ninguna causa "sospechosa".

"The death is not being treated as suspicious and a file will be prepared for the coroner." https://t.co/wm8F0oYMXC