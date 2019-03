Sentirás mucha nostalgia al ver la escena de 'Friends' que Courteney Cox (Monica) ha recreado

"¡Girad! ¡Girad!". ¿Recuerdas a Ross Geller muriendo del agobio y pidiendo ayuda en Friends? Pues ahora la que pide auxilio (aunque bastante menos angustiada, porque ella le pone menos esfuerzo) es su hermana en la serie, Monica. La actriz que la interpretaba, Courteney Cox, ha recreado la escena y la ha publicado en su cuenta de Instagram.

En El del policía, el decimosexto capítulo de la quinta temporada, Ross pide ayuda a Chandler y Rachel para subir un sofá a casa por las escaleras. El hermano de Monica gritaba constantemente "¡girad!" ("pivot!"), angustiado.

