Confesión en directo. Susanna Griso ha revelado este lunes en Espejo Público (Antena 3) que el Barça intentó ficharla como directora de comunicación.

La periodista ha hecho esta confesión cuando en plató tocó hablar de la noticia publicada este domingo por un medio online que la colocaba como número 2 en las listas del socialista Manuell Valls para el Ayuntamiento de Barcelona. "Jamás saltaré al ruedo político", ha afirmado tajante la catalana después de analizar la información.

"Me da hasta pudo dar lecciones, pero... ¿cómo puedes poner a Susanna Griso en el titular de la noticia y luego en el texto decir que esa es una operación imposible, que ni se lo ha planteado? Si me pones en el titular no lo desmientas en el texto. Y si es algo imposible, ¿para qué me pones en el titular?", ha preguntado al aire, para después reconocer que nunca le habían llamado de ningún partido político pero sí de un equipo de fútbol.

"A mí me han tanteado para ser jefa de comunicación del Barça en el pasado. Ahí dudé... No, la verdad es que no dudé. Me gusta mucho lo que hago y no me lo planteo", ha revelado la periodista, que en noviembre de 2018 recogió la medalla de honor de Barcelona. El mensaje con el que recibió el reconocimiento fue el supuesto lema para su candidatura al Ayuntamiento de la ciudad condal.