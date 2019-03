"¿Perdona? ¿De verdad? Discrepo absolutamente con lo que acabas de decir". Fueron las palabras de Risto Mejide al escuchar la valoración que Edurne hizo este lunes de Daria, una de las concursantes de Got Talent (Telecinco). El publicista no dio crédito al escuchar lo que la cantante le dijo a la concursante sobre su actuación.

Su interpretación de Hurt, de Christina Aguilera, convenció a Eva Isanta, a Risto Mejide y a Paz Padilla, pero no a Edurne. La representante de España en Eurovisión 2015 fue muy crítica cuando le tocó valorar su actuación y eso no gustó demasiado en plató ni en redes sociales.

"Daria, creo que no dominas la voz. Creo que tienes un rango bastante amplio, creo que llegas a notas bastante altas, pero no las controlas. No he podido disfrutar tu actuación, no la he disfrutado", dijo la cantante, a quien no le tembló la voz cuando tuvo que negarle el pase a la siguiente fase.

El vozarrón de Daria Shevchenko impresiona a Risto Mejide en 'Got Talent 2019' https://t.co/sNMkH5JwYv#GotTalent6 — Got Talent España (@GotTalentEsp) 4 de marzo de 2019

No fue la única que lo hizo. Risto tampoco la vio preparada para seguir en el programa, aunque antes había ensalzado su "vozarrón". "A mí tu voz me comunica muchísimas más cosas que muchos que cantan mejor que tú", le dijo el publicista, que cabreó con su "no" a Edurne y a Eva Isanta y que finalmente reconsideró su decisión ante la petición de Paz Padilla: "Está la chavala ahí, se le están cayendo las lágrimas, yo puedo entender que tenéis una opinión contraria, pero esta chavala lo está pasando mal".

El momento de tensión en plató, las lágrimas de Daria y el cambio final de opinión de Risto pasaron desapercibidos para los espectadores, que pusieron el foco en la valoración de Edurne. La cantante, que ya había cantado este tema en Tu cara me suena, fue el centro de todas las críticas y la palabra envidia, la más repetida entre los fans del programa.

Edurne canta Hurt en Tu cara me suena