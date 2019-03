La cruda advertencia de Dani Mateo a Leticia Dolera tras lo que soltó una dirigente de Vox sobre el feminismo

El colaborador de El Intermedio —de laSexta— Dani Mateo ha lanzado una advertencia a la actriz Leticia Dolera, muy activa en la lucha feminista, ante la llegada de la nueva musa de ese movimiento: la líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio.

"¡Tiembla, Leticia Dolera!", ha afirmado Mateo, antes de avisar de que lo de Monasterio no es una "ola de feminismo", es "un tsunami que viene a destrozarlo todo".

¿Por qué? Por afirmaciones como esta que hizo cuando justificó que su partido no iba a secundar la huelga del 8-M: "Celebramos ser mujer 364 días al año. Todos menos el 8 de marzo, que trabajaremos más que nunca para reafirmanos en el poder de nuestra independencia y nuestra libertad", argumentó la dirigente ultraderechista.

"Eso, todas a trabajar. Aunque a lo mejor lo que quiere es trabajar el 8-M para no tener que hacerlo el resto del año. Y le animo a que lo haga, porque así nos ahorraríamos escuchar discursos como este. Aunque esta no fue la única lección que nos dio Rocío Monasterio con su manifiesto feminista", adelantó Mateo, antes de dar paso a otra perla de Monasterio: "Soy mujer y quiero liberarme de vuestro burka ideológico que pretende imponernos una doctrina totalitaria. Y denuncio el burka que otras mujeres sufren en el Islam bajo vuestro vergonzoso silencio".

"Ya lo habéis oído: olvidad la brecha salarial, el techo de cristal o la desigualdad de género. Lo que hay que romper es el burka ideológico. Y en verano algo que oprime más, el burkini", ha bromeado el colaborador de El Intermedio.

En este contexto, Mateo ha considerado que Monasterio es más indie, más alternativa, y por eso lo que ella defiende son los derechos de los hombres: "Quiero una doctrina que no criminalice al hombre, ni a mi hermano, ni a mi padre ni a mi hijo... No quiero que el estado defienda mi puesto de trabajo con cuotas, ya me lo gano yo. No necesito la condescendencia del hombre ni de las feministas supremacistas", afirmó Monasterio.

"Eso es, Monasterio no quiere que se criminalice al hombre, ni a su hermano, ni a su padre ni a su hijo... eso sí, de su cuñado no ha dicho nada", ironizó Mateo.

"Como hombre que vive bajo el yugo del feminismo supremacista quiero decir algo: se equivocó con este gesto homenajeando a la lucha feminista, ya que escuchando su discurso letendría que haber dedicado al feminismo este otro":