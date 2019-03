Eva González se ha convertido en el centro de las críticas por su entrevista con Cristina Pardo en Liarla Pardo (laSexta). La periodista le preguntó a la exmiss España si veía machista el título de belleza que le dio el salto a la fama, la sevillana lo negó y, además se quejó de que restringir este tipo de certámenes, al igual que ser azafata de Fórmula 1, coartaría su libertad.

"Yo opté, elegí estar ahí, igual que si hubiese elegido ser azafata de Fórmula 1, ¿por qué no puedo ser azafata de Fórmula 1? Hay que tener cuidado con eso, tú no me puedes coartar a mí mi libertad si quiero ser prostituta, azafata de Fórmula 1 o modelo, ¿puedo elegirlo yo?", enfatizó la presentadora de La Voz (Antena 3) y resaltó de nuevo que ella eligió presentarse al concurso de belleza.

Estos comentarios y la comparación con la prostitución han sido muy criticados por los espectadores del programa y han criticado duramente sus palabras en Twitter.

He escuchado cinco minutos a Eva González en Liarla Pardo y necesito una copita. — Pauli (@UnBichoEnTuSopa) 10 de marzo de 2019

#liarlapardo36 la Eva González defendiendo la "libertad" de ser mujer objeto: modelo, azafata de fórmula 1, prostituta... qué tal ser valorada por la inteligencia en lugar del físico y aspirar a trabajar en algo que no sea vender tu cuerpo para disfrute de otros? — ♓️ (@LucienZenovka) 10 de marzo de 2019

#LiarlaPardo36 Eva González, una cosa es elegir tu trabajo y otra es que te elijan la ropa y que esa ropa este diseñada para que tu trabajo sea ser reclamo sexual. Concursar para Miss no es un trabajo. — Juan Ignacio (@Astroboy1971) 10 de marzo de 2019

Que Eva González acaba de decir que ella tiene libertad para elegir ser modelo o azafata o prostituta. Me acabo de quedar totalmente de piedra. — Marta (@Marta_esc) 10 de marzo de 2019

Acaba de decir Eva González que quienes somos nosotros para decirle a una mujer que ser prostituta es denigrante para su persona o me he pasado con la sacarina??????????#LiarlaPardo36 pic.twitter.com/vvRht69Gwo — santi_mar🖖🏻 (@santi_mar) 10 de marzo de 2019

Eva González, a ver si me arrepiento de lo que he dicho antes de ti, lo de ser libre para prostituirse no me convence, un "trabajo" que denigra a la mujer y en un porcentaje alto controlado por mafias... #LiarlaPardo36 — JimenaCampeador (@jimenacampeador) 10 de marzo de 2019

" Tú no me puedes coartar mi libertad si quiero ser prostituta, miss o azafata de fórmula 1"



Eva González, hija.



La comparación es para darte de comer aparte. — Inesita (@Inesita49487794) 10 de marzo de 2019

Eva González TACHADÍSIMA — Spiderval (@akaspiderval) 10 de marzo de 2019

#LiarlaPardo36 claro, opción de elegir siempre hay, pero elegir ser chica florero en la F1, será muy libre, pero creo que es tener las cosas algo confusas. Creo que aquí se han mezclado chorras con meninas. — Jose (@josefotograf) 10 de marzo de 2019