Sara Carbonero ha respondido a aquellos que la criticaron el pasado 28 de febrero por estar "demasiado delgada" en una foto en bikini de su cuenta de Instagram, que subió cuando estaba en Punta Cana grabando una serie de anuncios para Calzedonia.

La periodista ha señalado que no cree que esté tan delgada y ha añadido que ese efecto podía deberse a la perspectiva. "Creo que a veces nos volvemos un poco locos con las fotos, los ángulos en las fotos cambian muchísimo, la perspectiva lo hace todo", ha dicho en una entrevista publicada en la revista Diez Minutos.

Sí que ha señalado que está más delgada, pero debido al deporte y a motivos laborales. "Es verdad que estoy más delgada, pero porque lógicamente tenía que prepararme un poco para la campaña de baño, y el problema o la suerte que tengo es que con muy poco deporte que hago se me nota mucho porque no hago nunca", ha detallado.

Carbonero, además ha aprovechado para defender que no hay que darle tanta importancia al físico. "Creo que no tenemos que darle tanta importancia a eso ni hacer tantos comentarios sobre el físico de la gente. Yo estoy bien, estoy sana. Esto ha sido fruto del deporte que he hecho para esta campaña, pero seguro que de aquí a dos meses lo recupero", ha señalado.