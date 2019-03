La fama ha empujado a Jorge Javier Vázquez a la consulta del psicólogo con cierta periodicidad. Convivir con ella ha "trastocado" la vida del presentador de GH DÚO (Telecinco) "hasta límites inimaginables", según ha confesado en su blog de la revista Lecturas.

"Nuestro oficio tiene mucho de esquizofrénico: trabajas para que la gente te vea y, luego, tienes que ideártelas para intentar vivir al margen de todo lo que conlleva la popularidad porque si no corres el riesgo de que se te vaya la olla", ha explicado el presentador, al que le cuesta lidiar con las opiniones de la gente sobre él porque eso le obliga a hacer examen de conciencia y a plantearse si realmente es como le ve el resto del mundo.

En muchas ocasiones se ha tachado a Jorge Javier Vázquez de soberbio y como una persona que no encaja las malas críticas. Esos adjetivos, que hace años pensaba que le habrían dado igual, han tenido el peso suficiente para que ahora se plantee por qué proyecta esa imagen.

"Cuando empecé a trabajar en esto, creía que la opinión del público no me importaba, que por encima de todo estaba yo, y que me daba igual que me apreciaran o no. No escuchaba. Ahora creo que era por inseguridad, porque no estaba preparado para aceptar mis errores. Transformé esa inseguridad en prepotencia. Esa fue mi manera de luchar. Y me equivoqué, pero no he sido capaz de reconocerlo hasta que me he sentido seguro en mi trabajo", ha reflexionado el catalán.