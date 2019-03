La reacción de Andrea Levy (PP) a esta pregunta sobre Juan José Cortés en 'LaSexta Noche'

Andrea Levy, vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, ha sido entrevistada este sábado en el programa LaSexta Noche, presentado por Iñaki López.

Durante el turno de preguntas con los periodistas Jesús Maraña (Infolibre) y María Llapart (LaSexta Noticias), Levy ha tenido que responder sobre los últimos 'fichajes' del PP para sus listas de cara a las elecciones del 28 de abril.

Maraña ha querido saber qué le parecía a Levy el fichaje de Juan José Cortés, padre de Mariluz, que será número uno del PP por la provincia de Huelva.

LASEXTA.COM Jesús Maraña (Infolibre) y Andrea Levy en 'LaSexta Noche'.

"Sobre esto de los fichajes, y no me refiero exclusivamente al PP, ¿a usted no le parece que esta especie de espectacularización de la política puede no ser buena para el prestigio de la política? Puede haber gente que aporta pero puede haber otra que no tanto, ¿no? Y le pongo un caso concreto: ¿usted cree que aporta más Juan José Cortés que Fátima Báñez?", preguntó el director de Infolibre.

Levy comenzó contestando asegurando que "la política no la debemos entender como algo vitalicio" porque "a la política uno entra y uno sale con la conciencia tranquila y con el deber cumplido de haber hecho las cosas que uno ha creído, bien hechas y en interés general".

LASEXTA.COM Jesús Maraña (Infolibre) y Andrea Levy, en 'LaSexta Noche'.

Sobre Báñez, Levy ha dicho que fue "la gran ministra de Empleo" que "supo darle la vuelta a la situación del paro", y ha valorado que la exministra supiera irse de la vida política "cuando uno ha cumplido su labor".

"Yo me refería más a quien se incorpora, si no se está teniendo más en cuenta la fama o el conocimiento público que las dotes", ha repreguntado Maraña.

Entonces Levy ha respondido alabando la figura de Cayetana Álvarez de Toledo, otro de los fichajes anunciados por el PP, que será número uno de los populares en la lista de Barcelona. "Supo aglutinar ese sentimiento tan importante de decir que no nos iban a invisibilizar a los catalanes no independentistas", ha afirmado la dirigente del PP en referencia a la manifestación del último 8 de octubre de 2017 en Barcelona. "Me parece que tiene mucho que decir y mucho que aportar".

LASEXTA.COM Jesús Maraña (Infolibre) y Andrea Levy, en 'LaSexta Noche'.

Pero Maraña se sonreía porque su pregunta iba dirigida más hacia la figura de Juan José Cortés y así se lo ha hecho saber: "Bueno, veo que quiere hablar más de Cayetana Álvarez de Toledo que de Juan José Cortés".

"Bueno, a mí también... no, por Juan José Cortés, también me parece un excelente fichaje", ha contestado finalmente Levy, quien asegura que el padre de Mariluz "ha defendido y se ha comprometido con la prisión permanente revisable" que el PP ha "defendido" y "llevado como propuesta política". "En ese sentido, ha sido una voz reconocida en esa defensa, en esa medida concreta, y entiende que el PP es el que mejor lo ha defendido", ha aseverado.