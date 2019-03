Hacienda multa a Patricia Conde, delatada por su portero

Hacienda ha multado a la presentadora Patricia Conde por deducirse en su sociedad Creative Management y Producciones el IVA de gastos como las obras de su casa, maquillaje o tratamientos capilares. Según la sentencia, el testimonio del portero de su vivienda ha sido "determinante".

No es la primera vez que la presentadora de televisión tiene problemas con la Agencia Tributaria. De hecho, en 2017 apareció en su lista de morosos por una deuda de 1,3 millones que se convirtieron en 1,8 millones un año después. Conde dejó por escrito su explicación:

5,012 Likes, 159 Comments - Patricia Conde (@paticonde) on Instagram: "Por supuesto que pago mis impuestos...en cantidades astronómicas...y desde que era una niña. Y no he..."