La cultura de la violación está ganando el Mundial

Me he enganchado al Mundial este año. Creo que mi mente busca desesperadamente algo en lo que centrarse que no sean las terribles noticias del mundo. Sin embargo, es complicado ignorar las muchas formas en que este evento deportivo es, y siempre ha sido, tan sexista.

Aunque muchas personas están criticando el acoso sexual y el sexismo generalizado en el Mundial de este año, el sexismo en el mundo de los deportes (y en cualquier parte) no es nada nuevo, en absoluto. Sin embargo, ahora que el Mundial está en sus últimos suspiros, no hay mejor momento para echar un vistazo a los muchos modos en que se han superado los límites en el superevento de este año.

Julia Guimarães

El domingo 24 de junio, Julia Guimarães, reportera del canal brasileño Globo y de sporTV, tuvo que reprender a un hombre que intentó besarla durante una conexión en directo frente al Estadio Central de Ekaterimburgo antes del Senegal - Japón. Consiguió hacerle la cobra al idiota y empezó a reprenderle fuera de micrófono. "No hagas esto. No te permito que hagas esto, jamás, ¿vale? No es educado. No está bien. Nunca hagas esto. Nunca le hagas esto a una mujer, ¿vale? Un respeto".

Great response from Brazilian TV journalist Julia Guimaraes of Sportv to unacceptable behaviour. Not easy to show such restraint in the face of harassment. pic.twitter.com/eFVZz6gdMA — Colin Millar (@Millar_Colin) 24 de junio de 2018 Gran respuesta de la reportera brasileña Julia Guimarães de sporTV a un comportamiento inaceptable. No es fácil mostrar esa moderación ante la cara del acoso.

Guimarães tuiteó posteriormente que es "complicado encontrar palabras" y que ya le habían sucedido cosas similares en otras dos ocasiones en Rusia, una de ellas durante el partido de Egipto - Uruguay. "Es horrible. Me siento indefensa, vulnerable. En esta ocasión respondí, pero es triste, la gente no lo entiende. Quería saber por qué pensáis que tenéis derecho a hacer eso", dijo la reportera.

Julieth González Therán

La periodista colombiana residente en Berlín Julieth González Therán fue manoseada y besada durante una transmisión en directo durante el Mundial. Sucedió rápido. Mientras informaba en directo desde Moscú, apareció un hombre de la nada, la agarró del pecho y le dio un beso en la mejilla. Ella siguió con la transmisión ignorando por completo al hombre, pero posteriormente expresó su rabia en Instagram.

Claudia Neumann

Claudia Neumann es la primera mujer que narra un Mundial masculino en el canal público alemán ZDF. Por desgracia, y sin que resulte sorprendente, Claudia Neumann sufrió un odioso bombardeo de acoso sexista en Internet y críticas por parte de aficionados varones.

A comienzos del Mundial de este año, respondió con serenidad al odio recibido por Internet. "Me da igual", dijo, y añadió que el odio que recibe por Internet representa solo a "una minoría que recibe mucha atención".

La controvertida campaña publicitaria de Burger King para el Mundial

Hey, no os perdáis esto: un anuncio de Burger King en Rusia ofrecía dinero y hamburguesas gratis a las mujeres rusas que se quedaran embarazadas de algún jugador de la selección rusa. No es de extrañar que el anuncio fuera retirado después de que la gente, digamos, reaccionara.

"Cada una recibirá 3 millones de rublos [41.000 euros] y Whoppers gratis de por vida. Estas mujeres podrán conseguir los mejores genes futboleros y disfrutarán del éxito de la selección nacional durante varias generaciones", decía el anuncio.

Aunque no está claro si este anuncio, que lleva lo despreciable a otro nivel, fue una respuesta a los comentarios realizados por la política rusa Tamara Pletnyova de instar a las mujeres rusas a no practicar sexo con los aficionados extranjeros, se me ocurren varios -ismos con los que definirlo. Burger King se ha disculpado, pero ¿por dónde empezar?

Getty Images también se une a la fiesta, ¿por qué no?

Si con todo lo anterior no era suficiente, Getty Images publicó una galería de fotografías titulada "World Cup 2018: The Sexiest Fans" (Mundial 2018: las aficionadas más atractivas), compuestas solo por fotos de mujeres (convencionalmente) atractivas (y, en muchos casos, con poca ropa). Por supuesto, recibieron una ola de críticas por no ofrecerle a las mujeres heterosexuales (o a los gais, o a los bisexuales) ningún capricho para la vista y por estar, al parecer, haciendo burla del concepto que hay de las mujeres aficionadas a los deportes. Getty Images ha eliminado la galería de fotos y publicó una breve disculpa.

La rama brasileña de ONU Mujeres emitió un comunicado

Los numerosos incidentes machistas que han ocurrido en el Mundial de este año no son más que la última prueba de que la cultura de la violación prospera en todo el mundo y no conoce fronteras culturales.

Dylan Martinez / Reuters Una aficionada llora tras el Brasil - México el 2 de julio.

Además de todos esos incidentes, los continuos tuits sexistas y la conducta abusiva de los aficionados brasileños en Rusia han llevado a la rama brasileña de ONU Mujeres a emitir un comunicado para censurar la "intención deliberada de algunos aficionados brasileños de acosar sexualmente a mujeres durante el Mundial".

Para mí, un rayo de luz entre todo esto son las redes sociales. En muchos casos ha sido una verdadera plataforma para las reporteras acosadas, además de una poderosa herramienta para movilizar el apoyo y una indignación legítima, además de para concienciar. Porque ¿qué más podemos hacer si no es concienciar y luchar contra esta mierda machista donde sea y cuando sea?

Este post fue publicado originalmente en Bellesa, apareció posteriormente en el 'HuffPost' Canadá y ha sido traducido del inglés por Daniel Templeman Sauco.