Alberto González, el primer entrenador de fútbol español que podrá teletrabajar para ver a sus hijas

Un hecho sin precedentes. Alberto González, entrenador del Linares Deportivo, se ha convertido este viernes en el primer técnico de fútbol español que teletrabajará para poder ver a sus dos hijas.

En la rueda de prensa de este viernes, ha detallado que se encuentra en un "proceso de separación" que, "unido a la distancia hacia mi familia" y a "las obligaciones laborales", están "dificultando mi relación con mis hijas".

"Desde hace un tiempo hasta esta parte y viendo las dificultades que se están generando, entendí que tenía que tomar medidas, dar algún paso que me permitiera un acercamiento a ellas", ha señalado.

Alberto González ha asegurado que "hace unos meses me di cuenta de esta situación" y lo comunicó. "Aproveché para comentarles que a nivel personal no iban todo lo bien que me gustaría", ha explicado.

El técnico del Linares Deportivo ha justificado que le contó al club "no venir algunos días" y, a principios de diciembre, tomó la decisión de que "tenía que dejarlo porque mi prioridad era la felicidad de mis hijas".

"La respuesta inmediata de la directiva fue fantástica, de entender mi situación perfectamente y de apoyarme al máximo y me hicieron un planteamiento que no se me había pasado por la cabeza. Algo que nunca he visto. Me plantearon poder compaginarlo, de buscar las fórmulas", ha razonado en sala de prensa.

Tras la propuesta, Alberto González llegó a un acuerdo con el club por el que teletrabajará una semana. "Las necesidades se podrían cubrir con una semana de estar allí con mis niñas", ha añadido.

El técnico ha agradecido a "todo el equipo" del Linares Deportivo la "comprensión" y el "apoyo" que le han mostrado.