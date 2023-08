El aplaudidísimo discurso de Aitana Bonmatí "por Jenni y por todas las mujeres" que ha dejado sin palabras a los presentes en el sorteo de Champions

Es mucho más que un discurso. Y vale, quizás, mucho más que el mayor trofeo ganado en el césped. Porque Aitana Bonmatí no sólo se ha alzado con el premio a la mejor jugadora del año para la UEFA. También ha conseguido conmocionar al fútbol mundial por su denuncia y su alegato en favor de las mujeres tras el escándalo sin fin del beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso. A los cientos presentes en la sala y a los millones que seguían la gala a distancia.

Lo ha hecho justo después de acabar el sorteo de la Champions League 2023-2024, una cita ha resultado especialmente benévola con el fútbol español, por los enfrentamientos de Real Madrid, Barça, Atleti, Sevilla y Real Sociedad.

Pero eso ha quedado en un segundo plano cuando Bonmatí ha cogido el micrófono. Tras un agradecimiento a su equipo y sus compañeras en una temporada redonda, en la que ha ganado la Champions con el Barça y dos meses después el Mundial con España, la centrocampista ha pedido "no dejar pasar" lo ocurrido. Un mensaje similar al que había lanzado instantes antes la mejor entrenadora, la seleccionadora inglesa, Sarina Weigman.

Bonmatí ha dedicado precisamente un momento de cariño a Weigman, que fue 'rival' en la final mundialista, agradeciéndole "mucho" sus palabras, "un detalle por su parte" en unos momentos "que no están siendo muy buenos en el fútbol español".

"Venimos de ganar el Mundial pero no se está hablando mucho de ellos porque han pasado cosas que no me gustaría dejar pasar. Como sociedad no debemos permitir que se haga abuso de poder en una relación laboral, así como faltas de respeto". Tras este mensaje, ha continuado: "Desde mi compañera Jenni a todas las mujeres que sufren lo mismo, estamos con vosotras y espero que sigamos trabajando para que esta sociedad mejore", ha apuntado.

Han sido unos segundos de un impacto incalculable. Los aplausos han roto un silencio de conmoción en el foro Grimaldi de Mónaco donde se ha celebrado la gala. Los presentes se quedaron momentáneamente sin palabras, también el premiado Erling Haaland, que ha escuchado justo al lado la denuncia pública de Bonmatí.

En los últimos días, Aitana y sus compañeras de 'La Roja' se han sumado a un comunicado de denuncia de los hechos encabezado por Jenni Hermoso y cofirmado por otras 80 futbolistas. En él, además, todas las participantes anunciaban su renuncia a ser convocadas por la selección mientras no cambien los dirigentes de la RFEF. Suspendido ya Rubiales, el foco se sitúa sobre un Jorge Vilda que podría tener los días (u horas) contados como seleccionador.

La seleccionadora inglesa pide "escuchar" a las jugadoras

La propia Bonmatí se ha sorprendido de la breve pero incontestable intervención previa de Weigman. Elegida entrenadora del año, lo primero que ha querido hacer es dedicar su premio "al equipo español femenino".

"Lo que ocurrió al final del partido me rayó mucho y es la muestra de que queda mucho camino aún, este equipo debe ser escuchado", ha sentenciado, recibiendo un fuerte aplauso que también a dedicado a las españolas y al que se ha sumado.