Esta joven destaca algunos detalles de cómo es tener de novio a un venezolano

La usuaria de TikTok Natalia Jiménez, conocida como @natjim, es una joven con más de 1,7 millones de seguidores en el que cuenta aspectos de su vida diaria y muestra detalles de cómo es su relación con su pareja, un chico venezolano.

Por ello, ha querido destacar cómo es el día a día a la hora de convivir con una persona de origen latinoamericano. Estos son algunos detalles que ha dado y que ha querido compartir con el resto de personas para ver si estaba en lo cierto o no.

"Va a llamar a todas las chicas con un apodo cariñoso como baby, princesa o mi reina. Lo tienes que aguantar porque te dice que en su cultura se trata a todos con cariño. Le digo que no me hace gracia que trate a todas por igual por qué así no sabe que tiene ella de especial. ¿Qué gracia tiene?", empieza.

Después comenta que también es importante hablar de la labia que tienen: "Tenemos mucha labia, no sé diferenciar cuando me habla normal o no". "Y las madres son sagradas, las que mandan son las madres y ya te puedes llevar bien con ella", añade.

Finalmente remata diciendo que los cumpleaños parecen una boda y que tienen 27 tipos de plátanos. "Además, sobre la gastronomía la comida de su país siempre va a ser mejor y le echan cilantro a todo", concluye.